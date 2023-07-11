Экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж объяснил, что сотрудничество с иностранными разведками – это не внедрение, а нормальная модель диалога.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

Как рассказывает гость программы, разведки работают постоянно на территории других государств, это их функции, то есть мы работаем на территории рф, Турции, европейских стран, Китая, а они работают на нашей территории. И, подчеркивает гость программы, чем больше проблем, тем больше, соответственно работает агентура и офицеры прикрытия.

«Поэтому ЦРУ, естественно, работает в Украине. Мы официально сотрудничаем с ЦРУ, я сам подписывал с ЦРУ и ФБР соглашение о сотрудничестве в вопросах международной безопасности, борьбе с терроризмом, сдерживания ядерного оружия, то есть это много-много аспектов наших совместных действий, даже в ситуации войны», - рассказывает Николай Маломуж.

ЦРУшники, констатирует он, находятся на территории государства официально, есть представители ЦРУ. Поэтому, добавляет гость программы, не надо думать, что они тут внедряются, нет, они официально ведут диалог с нашими разведками, контрразведками, военным и политическим руководством.

«Есть такая модель сотрудничества. Тут попытались сделать какой-то ажиотаж, какой-то фурор и тому подобное. Фурора нет, одно разочарование, идет постоянная работа», - подчеркивает Николай Маломуж.

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