Публицист Анатолий Якименко сообщил, что ресентимент – это зависть, чувство враждебности к тому, что человек считает причиной своих неудач.

Об этом он рассказал на канале Павла Себастьяновича.

«Российская зависть – агрессивная и публичная, и именно она и стала социальной основой для марксизма. На базе этого качества ресентимента был создан Советский Союз и вся эта коммунистическая эпоха. И мы видели определенные проявления этого момента в Советском Союзе», – сообщил Анатолий Якименко.

По словам публициста, в Советском Союзе не было частной собственности, но была личная собственность, порождавшая проявления рессентимента. Как отметил Анатолий Якименко, например, если у человека были какие-то ценные вещи, то к нему публично относились неприязненно, то есть открыто выражали это.

«Ресентимент – это бессильная зависть, чувство враждебности к тому, что субъект считает причиной своих неудач. Это тяжелое осознание тщетности попыток повысить свой статус в жизни или обществе. То есть человек понимает, что ему это не дано, но он хочет жить, как тот, кому дано», - заявил Анатолий Якименко.

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