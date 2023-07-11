Инспекцией задокументирован факт незаконной порубки деревьев на территории ландшафтного заказника местного значения "Зеленая лагуна" на Звягельщине. Сумма ущерба – почти 6 млн грн.
Об этом сообщает Госэкоинспекция.
В адрес Экоинспекции поступило письмо от Брониковского сельского совета (Звягельский район) по порубке деревьев в водоохранной зоне устья реки Тенька, которая впадает в реку Тня за пределами села Несолонь.
В ходе проверки фактов, изложенных в письме, государственными инспекторами по охране окружающей среды Полесского округа был осуществлен выезд на место вероятного правонарушения и установлен и задокументирован факт незаконной порубки деревьев на территории ландшафтного заказника местного значения "Зеленая лагуна".
Специалистами Инспекции произведен расчет ущерба, причиненного окружающей среде, - более 5 млн 982 тыс грн.
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Поскольку за незаконную порубку деревьев предусмотрена уголовная ответственность (ст.246 УК Украины), материалы по указанному факту направлены в правоохранительные органы и Житомирскую областную прокуратуру для принятия мер реагирования, предусмотренных ст. 214 УПК РФ.
Справка: Ландшафтный заказник местного значения «Зеленая Лагуна» расположен в Брониковской ОТГ площадью 97,9917 га. Территория заказника представляет собой слабоволнистую равнину рек Тни и Теньки с незначительным колебанием высот и наличием микровпадин. Средняя высота над уровнем моря составляет 150 м. Большая часть территории относится к водоохранной зоне.
Приоритетом охраны в заказнике есть виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Украины. Особую ценность составляют растительные группировки, занесенные в Зеленую книгу Украины, а именно: формация кувшинки белой, формация кувшинки снежно-белой, формация кувшинов желтых.