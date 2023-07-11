Израильский военный обозреватель Давид Шарп объяснил, что во многом успехи ВСУ обусловлены боеприпасами из Болгарии, но в Украине обнаруживаются боеприпасы и из Пакистана, Ирана.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Нынешняя война – это во многом война количества. Очень велики потери, великий износ. Это в том числе количество артиллерийских стволов и боеприпасов. Кстати говоря, боеприпасы к артиллерии – это то, что нужно Украине больше всего. Иногда даже может быть поставлено много стволов, но боеприпасы расходуются так, что их в общем то и не хватает, стволы будут бездействовать», - отмечает Давид Шарп.

И в этом плане, утверждает он, очень большое значение имеет Болгария. Как рассказывает эксперт, болгары производят широкий спектр боеприпасов советского типа, они поставляли нам их с начала войны, этим во многом и обусловлен успех ВСУ. И сейчас, добавляет он, Запад принимает усилия по увеличению масштабов производства боеприпасов в Болгарии. По словам гостя программы, те боеприпасы и советского, и несоветского образца, которые мы получаем и от Болгарии, и от Восточной Европы, - это важнейший источник поддержания боевого парка артиллерии и не только артиллерии ВСУ.

«И в советских боеприпасах в свое время неожиданно были обнаружены снаряды из Пакистана, более того, периодически всплывают и иранские боеприпасы у украинцев, это загадочная история. Я почти уверен, что у Ирана напрямик никто не покупает, но вот у кого-то, кому Иран что-то продавал, кто-то покупает и как-то это оказывается и в Украине тоже. А Болгария здесь важнейший игрок в качестве производителя боеприпасов для советских калибров», - рассказывает Давид Шарп.

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