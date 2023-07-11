Военный Святослав Дубина сообщил, что мы должны делать выводы после каждого действия в государстве, чтобы предотвратить смерти на фронте.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Нам обязательно нужно делать выводы после каждого действия. И не для того, чтобы покритиковать, а для того, чтобы избегать потом ошибок, чтобы избегать смертей на фронте, сохранять в боеспособной форме личный состав Сил обороны и освобождать территории не ценой жизней патриотов, а высокоточным вооружением», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, также нам необходимо делать выводы из прошлых лет, чтобы построить Украину, где будут хотеть жить, куда захотят возвращаться после войны. Как отметил Святослав Дубина, это невозможно сделать, если мы не будем делать анализ каждого нашего действия.

«Поэтому подходим с холодной головой к каждому событию и делаем правильные выводы. Украина обязательно победит, но цена нашей победы зависит от наших действий», – заявил Святослав Дубина.

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