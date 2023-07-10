Политический и экономический обозреватель Светлана Кушнир объяснила, что путь Украины в НАТО сегодня следует оценивать не с точки зрения одного саммита в Вильнюсе, а более глобально.

Об этом она рассказала в программе «Пульс недели» с Алексеем Буряченко.

«И Зеленский реалист, и в правительстве реалисты, поэтому мы не ожидаем, что нас прямо во время вильнюсского саммита возьмут в НАТО. Но ведь много говорили о том, что ждем гарантии безопасности, ждем политических маркеров, политического сигнала, ждем нового уровня взаимоотношений, поскольку 12 числа уже анонсирован переход от комиссии Украина-НАТО к Совету Украина-НАТО на уровне президентов. Нам удастся этого добиться?», – спрашивает Алексей Буряченко.

По мнению гостьи программы, на все нужно смотреть глобально, а не сконцентрироваться именно на этом саммите НАТО в Вильнюсе. Как она вспоминает, с начала полномасштабной войны очень хорошо начал работать Рамштайн, а вот первые шаги от представителей НАТО как-то не сложились, сейчас они пытаются это делать, предлагают нам что-то после окончания войны и т.д.

Тем не менее, убеждена обозреватель, ничего особенного от саммита в Вильнюсе ждать не стоит, Украина должна просто двигаться дальше своим ранее определенным путем и требовать от партнеров только одного – продолжения гармонизации наших отношений с Северо-Атлантическим альянсом. А это, объясняет она, в том числе и авиационная коалиция, и внедрение новых стандартов НАТО, обеспечение техникой.

«Если мы достигнем своих целей, это будет задача супер, если мы половины из них достигнем, это будет задача максимум, а на меньшее мы не будем согласны. Что такое гарантия безопасности? Если это снова что-то вроде Будапештского меморандума, спасибо, не надо», - заключает Светлана Кушнир.

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