Политолог-международник Дмитрий Левусь объяснил, что решение о приглашении Украины в НАТО остается за США, а Байдену выгодно сделать это накануне выборов.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

Как рассказывает эксперт, согласно одной из версий, почему на саммите в Вильнюсе Украина не получит приглашение в НАТО, заключается в том, что Байдену выгоднее это сделать в следующем году, чтобы мобилизовать свой электорат, то есть все зависит от электорального цикла. Хотя, считает он, не факт, что они здесь все хорошо просчитали, поскольку через год может произойти что угодно.

«А не может ли произойти через год то, что у Украины уже будут ATACMS, то, что у Украины уже будут F-16, то, что Украина уже будет гнать полным ходом оккупанта, и когда действительно через год Украина станет самой мощной армией, которая может стать потенциальным членом НАТО, и уже НАТО будет просить Украину о членстве, а не как сейчас?», – спрашивает Алексей Буряченко.

По словам гостя программы, это тоже один из вариантов развития, но сказать трудно, многое зависит от западной помощи, Украина действительно перевооружилась, но через год может произойти действительно что угодно. Возможно, отмечает он, Украина действительно получит приглашение еще в этом году, но все зависит от решения США.

«Как раз украинская, балтийская диаспора всех трех стран, польская это бы восприняла и, кстати, многие покинули бы республиканцев, именно те, которым не нравится Трамп. И это бы тоже, кстати, могло сломать сценарий на следующий год. Но у них свои соображения, поэтому здесь пока трудно сказать», - заключает Дмитрий Левусь.

Как сообщала Politeka, Постернак рассказал, как кремль навязал Грузии свою политику.

Также Politeka писала о том, что Рыбчинский рассказал, как вернуть украинцев домой.