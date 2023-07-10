Об этом он рассказал на своем канале.
«Мы взяли высоты над Клещеевкой, то есть мы уже взяли под огневой контроль Бахмут. И действительно, в ближайшее время весьма вероятно, что мы услышим, что, оказывается, Бахмут никому не нужен был в россии, что брали его по ошибке», - сообщил Михаил Шейтельман.
По словам политтехнолога, в потере Бахмута скорее всего обвинят пригожина, скажут, что именно он решил брать «никому не нужный» Бахмут и положил ради него десятки тысяч россиян. Как отметил Михаил Шейтельман, кого-то нужно будет сделать козлом отпущения.
«Ну в чем-то же надо его обвинять. Например, в том, что он зря положил столько российских жизней российских парней из разных тюрем, насильников, убийц, мошенников, наркоманов. Это и скажет российская армия, когда ей придется выводить из Бахмута свои войска», - заявил Михаил Шейтельман.
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Как писала ранее Politeka, сложился парадокс Бахмута: ВСУ могут обрушить российский фронт, есть только одно условие.
Также Politeka сообщала, что ВСУ в ходе контрнаступления нащупали самую болезненную точку противника: «Подорван главный военный постулат».