Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что в россии после потери Бахмута будут искать виновных.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Мы взяли высоты над Клещеевкой, то есть мы уже взяли под огневой контроль Бахмут. И действительно, в ближайшее время весьма вероятно, что мы услышим, что, оказывается, Бахмут никому не нужен был в россии, что брали его по ошибке», - сообщил Михаил Шейтельман.

По словам политтехнолога, в потере Бахмута скорее всего обвинят пригожина, скажут, что именно он решил брать «никому не нужный» Бахмут и положил ради него десятки тысяч россиян. Как отметил Михаил Шейтельман, кого-то нужно будет сделать козлом отпущения.

«Ну в чем-то же надо его обвинять. Например, в том, что он зря положил столько российских жизней российских парней из разных тюрем, насильников, убийц, мошенников, наркоманов. Это и скажет российская армия, когда ей придется выводить из Бахмута свои войска», - заявил Михаил Шейтельман.

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