Политтехнолог Михаил Шейтельман сообщил, что, раз пригожин и «вагнер» не собираются в беларусь, они могут готовить новый бунт для свержения власти в россии.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«лукашенко выступал перед так зваными западными журналистами (не знаю, откуда в минске западные журналисты) и рассказал, что, оказывается, в беларуси нет никакого пригожина и чвк «вагнер», что чвк «вагнер» находятся в своих лагерях, то есть на территории Украины, в «днр», «лнр», а сам пригожин в москве, петербурге, где-то в россии», - отмечает Михаил Шейтельман.

Кроме этого, рассказывает эксперт, подразделения чвк «вагнер» вылетели из Центральноафриканской Республики и в москве приземлилось несколько бортов самолетов с этими военными, что довольно странно в контексте последних событий.

«Почему головорезы «вагнера» из Центральноафриканской Республики, те самые, которые убивали там многих, прилетели именно в москву? Не в ростов, а в москву. Уж не формируется ли в москве новое подразделение для нового великого броска? Только теперь уже ехать не придется от ростова 900 километров, вот она – москва. И по разным слухам требования пригожина не выполнены российской властью», - рассуждает Михаил Шейтельман.

Как отмечает политтехнолог, раньше он говорил, что вторая серия этого марша справедливости будет проведена просто кем-нибудь другим, а не пригожиным, но сейчас ему кажется, а почему бы и снова не пригожин? По словам эксперта, это может казаться смешно, но история сначала происходит в виде трагедии, а потом – фарса, только у пригожина все наоборот, сначала мятеж был фарсом, а теперь, может, это будет трагедия для рф.

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