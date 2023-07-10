Об этом пишет Николай Томенко в своем блоге. Приводим слова автора без комментариев редакции.

Новый состав Национального олимпийского комитета Украины, избранный в онлайн-режиме, снова попал в скандал.

Сначала по всей стране разбирались с членами НОК от запрещенной партии Медведчука-Путина, потом с должниками, разыскиваемыми заграницей…

Но последние события вокруг расследования семейной фирмы члена МОК и исполкома НОК Сергея Бубка, успешно торгующей с оккупантами и террористами на территории так называемой «ДНР» экстраординарны и требуют быстрой и адекватной реакции!

Напомним, что НОК Украины действует на основании Олимпийской хартии и Этического кодекса МОК и соответственно собственного Этического кодекса НОК, принятого в 2019 году. Для соблюдения его требований создана Этическая комиссия.

Поэтому после журналистского расследования и многочисленных публикаций в СМИ относительно возможной коллаборационной деятельности члена исполкома НОК Сергея Бубки необходимо, по меньшей мере:

- приостановить его членство в НОК;

– Этической комиссии рассмотреть эту ситуацию и заслушать объяснения.

Попутно нужно актуализировать вопрос о членстве Сергея Бубки в МОК, который НИКОГДА публично не выступил в поддержку позиции Украины по недопущению российских и белорусских спортсменов на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже.

Я уже молчу, что почти 7 месяцев в Украине фактически отсутствует Министр спорта, поскольку новоизбранный руководитель НОК Вадим Гутцайт до сих пор совмещает эти две должности, что противоречит законодательству и здравому смыслу!

Не меньше дискуссий и вокруг странной стратегии Министерства и НОК по делу грядущей Олимпиады, которая, несмотря на ситуативный эффект, может привести к НЕУЧАСТИЮ спортсменов УКРАИНЫ в Парижской ОЛИМПИАДИ-2024, которая стартует уже через год

Такое впечатление, что спорту на властном уровне и олимпийском движении в Украине …ПОДРАБЛЕНО.