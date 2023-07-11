Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».
«Куратор ЧВК «Вагнер» пригожин – это политический проект. И я думаю, что, судя по всем заявлениям, конфронтации, открытой ненависти и всему негативу к определенному военному крылу кремля, кто-то заинтересован, чтобы он (пригожин – Ред.) так выглядел, так себя подавал, так себя вел», - сообщил Виталий Дикий.
По словам журналиста, в действиях пригожина кто-то был заинтересован, скорее всего все эти события внутри россии кто-то курировал. Как отметил Виталий Дикий, если в россии просто человек выходит и говорит что-то против войны, его быстро арестовывают. Пригожин себе позволил намного больше, и почему-то оказался безнаказанным.
«Поэтому я думаю, что это в какой-то степени санкционированно и это такая альтернатива», - добавил Виталий Дикий.
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