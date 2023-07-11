Политолог-международник Александр Краев сообщил, что у путина была паранойя, он боялся, что кто-то попытается совершить переворот в россии.

Об этом он рассказал на канале «Личность с Сергеем Дойко».

«Пригожин вытащил путина из его информационного пузыря, и он ему повторил старую хорошую сентенцию, что путин не бессмертен, не всесилен. И действительно, мы видим, что суровикин в СИЗО, мы видим, что начались «чистки»», – сообщил Александр Краев.

По словам политолога, этот мятеж в россии стал мощным психологическим ударом по путину, который в течение нескольких месяцев переживал определенные приступы паранойи, он всех подозревал в попытках свергнуть его власть. Как отметил Александр Краев, поэтому путин давал должности своим людям, поэтому он не допускал критику даже в своем ближайшем окружении.

«И теперь после нескольких месяцев паранойи его паранойя оправдалась, его предали самые близкие», - заявил Александр Краев.

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