Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что сегодня украинцы требуют прежде всего справедливости, следовательно, справедливо уволить мэров, которые не справляются во время войны.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Будь я президентом, то уже на следующий день уволил бы 50% глав регионов с худшими показателями по бомбоубежищам», - заявляет Георгий Биркадзе.

По его словам, сегодня граждане прежде всего ожидают от своей власти справедливости, поэтому нужно быть честным, откровенным и принять все же решение об увольнении по меньшей мере 5 или и всех глав городов, где были самые плохие показатели по бомбоубежищам.

«Нужно ставить людей, которые действительно могут прийти, рассказать, отчитаться, что они могут сделать с городами, какие шаги они могут предложить, например, через год, как они помогут с парковкой, с дорогами, как по-другому заработают коммунальные предприятия. Если человек за год не сможет улучшить, то можно будет его через год уволить», - объясняет Георгий Биркадзе.

По мнению эксперта, каждый чиновник может полностью зарекомендовать себя на месте за 8-10 лет работы, а дальше – это уже просто узурпация власти и коррупционные схемы. Поэтому, убежден он, в должности глав городов, в частности, должны быть специалисты и патриоты Украины, которые действительно будут беспокоиться за граждан, работать на своей должности и делать все к лучшему.

Как сообщала Politeka, Биркадзе пояснил, что сегодня в Украине недостаточно жесткие законы, поэтому не удается побороть коррупцию окончательно.

Также Politeka писала о том, что Рыбчинский рассказал, как власть работает с антиукраинской аудиторией из-за публичных лиц.