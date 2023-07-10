Об этом он рассказал на своем канале.

«Вышло блестящее интервью Валерия Залужного, и вся западная пресса, весь западный политикум услышал крик души не политика, не эксперта, не депутата, а военного, нашего Главнокомандующего», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, это очень важное интервью, потому что Залужный, как никто другой, понимает суть происходящего, понимает, какая ситуация на фронте. Как отметил Дмитрий Спивак, Залужный в интервью дал мощный посыл Западу, что нам нужно вооружение, потому что война – это не шоу, за каждым метром земли – кровь наших военных.

«Нам для более успешного и быстрого контрнаступления нужны самолеты, нужны снаряды с серьезной дальностью, ракетные комплексы. Это прозвучало, как такой информационный набат. На мой взгляд, это интервью будет иметь последствия, это будут позитивные последствия, потому что пошел диалог на Западе», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, ситуация в Авдеевке накаляется, что нужно знать украинцам: «Улучшенная версия боев за Бахмут».

Также Politeka сообщала, про заход в северную часть Донецка и движение на Луганск: какие перспективы открываются у ВСУ в случае успеха в Бахмуте.