По данным Государственной экологической инспекции, за последние 500 дней войны в Украине, экосистемы и окружающая среда стали жертвами серьезных повреждений. В целом ущерб достигает большой суммы, которая составляет более 2 трлн гривен.

Инфографика наглядно показывает масштабы убытков. Она включает информацию о разрушении заповедников, загрязненных водах, заминированных полях, выжженных лесах и огромном количестве другого ущерба от военных действий оккупантов.

Госэкоинспекция отмечает необходимость совместных усилий и международной поддержки для взыскания и возмещения экологического ущерба нанесенного агрессором нашей стране.

К сожалению, это не окончательные цифры, каждый день они увеличиваются, пока продолжается война, а также, наши специалисты не имеют доступа к оккупированным территориям, поэтому не могут зафиксировать и оценить все убытки окружающей среды.