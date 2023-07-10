Убытки за период 24.02.2022 – 07.07.2023 достигают более 2 трлн гривен.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.
По данным Государственной экологической инспекции, за последние 500 дней войны в Украине, экосистемы и окружающая среда стали жертвами серьезных повреждений. В целом ущерб достигает большой суммы, которая составляет более 2 трлн гривен.

Госэкоинспекция, инфографика

Инфографика наглядно показывает масштабы убытков. Она включает информацию о разрушении заповедников, загрязненных водах, заминированных полях, выжженных лесах и огромном количестве другого ущерба от военных действий оккупантов.

Госэкоинспекция отмечает необходимость совместных усилий и международной поддержки для взыскания и возмещения экологического ущерба нанесенного агрессором нашей стране.

К сожалению, это не окончательные цифры, каждый день они увеличиваются, пока продолжается война, а также, наши специалисты не имеют доступа к оккупированным территориям, поэтому не могут зафиксировать и оценить все убытки окружающей среды.

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