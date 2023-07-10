Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что на саммите НАТО скорее всего объявят о новом пакете помощи для Украины.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам политического деятеля, несмотря на то, что многие говорят, что Украину на саммите НАТО ждут сюрпризы, не стоит сильно в это верить. Как отметил Дмитрий Спивак, Украину скорее всего сейчас не возьмут в НАТО, а всё остальное вряд ли можно считать сюрпризом.

«Не будет главных сюрпризов: нас не возьмут в НАТО в этом году, нам не скажут четкую дату, когда Украину возьмут в НАТО. Конечно, скажут, что двери открыты, и Украина будет обязательно в НАТО, но сначала Украина должна победить», - сообщил Дмитрий Спивак.

Как отметил Дмитрий Спивак, на саммите страны подпишут какой-то меморандум и предоставят Украине оружие и финансовую помощь. Это важно, но главное решение вряд ли будет принято.

«Конечно, задача сложная стоит у Президента Зеленского и у всего блока, который вместе с ним занимается внешней политикой: как заставить весь мир обсуждать украинский мирный план и приближаться к его реализации», - заявил Дмитрий Спивак.

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