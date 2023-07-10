Об этом он рассказал на своем канале.

По словам политического деятеля, несмотря на то, что многие говорят, что Украину на саммите НАТО ждут сюрпризы, не стоит сильно в это верить. Как отметил Дмитрий Спивак, Украину скорее всего сейчас не возьмут в НАТО, а всё остальное вряд ли можно считать сюрпризом.

«Не будет главных сюрпризов: нас не возьмут в НАТО в этом году, нам не скажут четкую дату, когда Украину возьмут в НАТО. Конечно, скажут, что двери открыты, и Украина будет обязательно в НАТО, но сначала Украина должна победить», - сообщил Дмитрий Спивак.

Как отметил Дмитрий Спивак, на саммите страны подпишут какой-то меморандум и предоставят Украине оружие и финансовую помощь. Это важно, но главное решение вряд ли будет принято.

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«Конечно, задача сложная стоит у Президента Зеленского и у всего блока, который вместе с ним занимается внешней политикой: как заставить весь мир обсуждать украинский мирный план и приближаться к его реализации», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, Антон Малеев рассказал, какие гарантии безопасности нужны Украине: «На ближайшем саммите НАТО».

Также Politeka сообщала о панике или вере в победу: политтехнолог рассказал, какие настроения преобладают в ЕС по поводу войны.