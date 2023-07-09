На территории гидропарка в Киеве пьяный мужчина устроил скандал, а после этого на него вызвали патруль.

Об этом сообщает телеграмм-канал "Батальон Монако"

Во время задержания он начал противиться и угрожать патрульным. Они его положили на пол и надели наручники. Как слышно на видео, прямым текстом угрожал расправой и кичился своим «особым и блатным» состоянием: «Я порежу ваши семьи все! Это официальная угроза!».

Уже известно, чем кончилась эта история. Прокуратура не увидела состава преступления и не видят угроз работнику патрульной полиции.

"Я своими ушами слышал, как это муд***ло говорило в лицо патрульным: «Давай на 1000 баксов поспорим, что ты будешь со***ать по кругу». Нет, здесь нет состава преступления. Конечно. Об убийстве всей родни вообще молчу", - говорит свидетель инцидента.

Напомним, ранее популярная украинская блоггерша и журналистка Рамина Эсхакзай попала в конфликтную ситуацию у дороги. Пьяный мужчина начал всячески унижать и оскорблять ее.

Он оказался столичным рэкетиром Игорем Кзяем, создавшим в столице группу преступников, требовавшей средства из столичных мафов, не выдававших чеки на оплату.

Такую преступную организацию он прикрывал полезной "военно-общественной деятельностью".

С каждого столичного мафа и наливайки он потребовал от 2 до 4 тысяч гривен. Средства из несчастных продавцов выбивали силой и угрожали оружием.

Со все долгое время своей деятельности мужчина не понес никакого наказания, ведь имел связки позволявшие беспрепятственно продолжать свою деятельность.

Источник: "Батальон Монако"

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