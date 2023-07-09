Автор Ютуб-канала «Четко и по факту» Эльвира Кириленко сообщила, что, если примут законопроект, то медицинский каннабис можно будет купить только по электронному рецепту.

Об этом она рассказала на своем канале.

«Кабмин решил внести свой законопроект, который касается легализации каннабиса. Там усиливается контроль полиции за оборотом препаратов, которые содержат каннабис. Этой законодательной инициативой также введены определенные ограничения для того, чтобы украинскому бизнесу было выгодно выращивать медицинскую и техническую коноплю», - сообщила Эльвира Кириленко.

По словам автора канала, этим же законопроектом вводят запрет на импорт такого сырья в Украину сроком на пять лет, но гражданам можно будет ввозить лекарства на основе медицинского каннабиса с других стран. Приобретать медицинский каннабис можно будет только официально, то есть по электронному рецепту.

«Выращивать медицинский каннабис позволят только в теплицах, где есть видеонаблюдение. При перевозке растения обязательно всё будет отслеживать GPS-навигатор, чтобы полиция могла контролировать, куда это сырье направляется», - заявила Эльвира Кириленко.

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