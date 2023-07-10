Военный Святослав Дубина сообщил, что без демилитаризации и денуклеаризации рф никто не может гарантировать Украине безопасность.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Выход на границы 1991 года не гарантирует нам отсутствие обстрелов со стороны россии. Те механизмы международного права, которые были созданы после Второй мировой войны, уже не действуют. Не может зло (россия – Ред.) быть гарантом безопасности и входить в Совет безопасности ООН», - сообщил Святослав Дубина.

По словам военного, искать или создавать новые организации, чтобы гарантировать Украине безопасность, не надо. Как отметил Святослав Дубина, самый эффективный способ – это демилитаризация россии. Пока мы не лишим россию возможности угрожать своим соседям, мы не можем гарантировать безопасность.

«Для того, чтобы себя обезопасить, надо также сделать буферную зону, чтобы их вооружение не могло поразить территорию Украины. Также должен быть закрыт вопрос с денуклеаризацией российской федерации. Обезьяна с ядерной гранатой не может дать гарантию безопасности», - заявил Святослав Дубина.

Как писала ранее Politeka, ВСУ прорвали первую линию обороны россиян: «Они идут дальше и следующим будет...».

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