На днях в Киеве состоялось совещание под председательством Первого вице-спикера Верховной Рады Украины Александра Корниенко, обсуждавшего комплекс политико-правовых решений по реинтеграции временно оккупированной Автономной Республики Крым.

Участие в заседании приняли народные депутаты и Постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

Рабочая группа, созданная по поручению Президента Владимира Зеленского на базе Представительства, основательно представила присутствующим свои наработки «Деоккупированный Крым: первоочередные шаги государства». Участники совещания обсудили ключевые шаги государства, позволяющие реализовать безопасную реинтеграцию деоккупированной территории АР Крым и Севастополя.

«Договорились об активизации продвижения «Крымского вопроса» в рамках внешнеполитической и межпарламентской деятельности Верховной Рады Украины. Также совместно обсудили перспективные направления дальнейшей работы по реинтеграции полуострова», — отметил заместитель председателя Комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Арсений Пушкаренко.

По его информации, во время совещания рассматривались основные блоки проблем. В частности, речь шла об обеспечении ответственности за совершенные преступления и проведении люстрационных проверок на предмет сотрудничества с оккупационными властями на временно оккупированных территориях или в России. А в случаях сотрудничества с оккупационными властями, что не привело к тяжким преступлениям, было предложено проведение амнистии.

Народные депутаты и команда Представительства Президента Украины в АР Крым обсудили возможный алгоритм реинтеграции Крыма после его увольнения. Среди необходимых шагов — установление переходного периода, в течение которого состоится определение документов, подлежащих верификации/замене на документы государственного образца по определенной процедуре.

«Также предлагается гарантировать защиту прав собственности через внедрение специальных механизмов реституции и виндикации; осуществить демилитаризацию гуманитарной сферы и ее реинтеграцию в украинское образовательное, культурное и информационное пространство. Еще одна проблема, требующая решения, касается российского гражданства. Этот вопрос предлагается решить либо по модели «выдворения», либо «миграционной амнистии». В любом случае, план и механизмы реинтеграции Крыма должны быть готовы к будущей деоккупации полуострова», — убежден Арсений Пушкаренко.