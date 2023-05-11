Ночью 24 марта 2023 года российские террористические войска, в нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, совершили авиационный удар, обстрелы из РСЗО «Град» и со ствольной артиллерии по г. Белополье Сумской области.

В результате погибли и получили ранения люди, повреждены объекты гражданской инфраструктуры, нанесен значительный ущерб окружающей среде. По данному факту правоохранительные органы открыли уголовное производство по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны).

Массированные обстрелы Белополья в марте

Специалисты Государственной экологической инспекции в Сумской области были привлечены в проведении следственных действий для оценки вреда, нанесенного окружающей среде. В ходе обследования было установлено, что остатки разрушенных и поврежденных построек и другие отходы засорили земельные участки общей площадью 8660 м2. Общая сумма убытков после произведенных расчетов составила почти 52 миллиона гривен.

Расчеты экологического ущерба Инспекция направила правоохранителям для привлечения их к материалам уголовного дела.