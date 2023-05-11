Народный депутат ВР Украины IX Виталий Безгин объяснил, что события 2014 стали следствием того, что Украина своевременно не реагировала на сепаратистские настроения в Крыму.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

Как отмечает гость программы, он из Феодосии и, конечно, оккупация Крыма – болезненный для него вопрос, но со временем он, как и многие украинцы, подсознательно отпустил этот вопрос. Тем не менее, констатирует политик, полномасштабная война, конечно, напомнила о внутренней боли.

«Я прекрасно понимаю, что деоккупация Крыма по эмоциям жителей Крыма будет ой как отличаться от деоккупации Херсона, это объективно», - подчеркивает Виталий Безгин.

По его мнению, мы Крым потеряли и начали терять гораздо раньше 2014 года. Попутно гость программы вспоминает, как раньше, когда он еще был ребенком, каждую неделю в почтовых ящиках домов клали открытки, флаеры на тот момент фриков, российского блока Сергея Аксенова. К тому же, добавляет политик, никто не реагировал на это.

«То есть государство само выпиливало себя из системы координат Крыма в информационной политике, в политической жизни. Потом было следствие – то, что произошло в 2014 году, в Севастополе российские триколоры повсюду», - констатирует Виталий Безгин.

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