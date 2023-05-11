Автор: ВЛАДИМИР БОГАТЫРЬ, адвокат, заслуженный юрист Украины

Рядовые украинцы и правоохранители воспринимают сообщение лицу о подозрении как раскрытие преступления, а применение меры пресечения в виде содержания под стражей – как наказание. Попадание кого-то в списки Интерпола также заставляет всех забыть о презумпции невиновности. Но на самом деле все не так грустно.

Только обмен информацией

Прежде всего, следует понимать, что международная организация криминальной полиции не является самостоятельным образованием с собственными полномочиями, штатом оперативников и арсеналом оружия. Интерпол не может даже вмешиваться в процессуальные отношения внутри страны. Его роль – обмен информацией между национальными бюро стран, действующих каждое в соответствии со своими национальными законами.

В Украине также Национальное центральное бюро Интерпола, функции которого выполняет Нацполиция. На последнюю, как на рабочий аппарат, возложены задачи по координации наших правоохранительных органов, а также взаимодействие с генеральным секретариатом Интерпола и соответствующими органами государств – членов. В частности, речь идет о направлении партнерам запросов о преступниках и разыскиваемых лиц, а также о приеме и контроле реализации аналогичных запросов из-за рубежа.

Главным направлением взаимодействия правоохранительных органов по линии Интерпола является установление местонахождения разыскиваемых лиц.

Когда преступники или подозреваемые пытаются избежать правосудия, укрывшись за границей, они могут попасть в международный розыск из-за так называемого красного оповещения.

По сути это является запросом в правоохранительные органы по всему миру с просьбой найти и временно арестовать личность в ожидании экстрадиции или передачи. Как правило, запрос основывается на судебном решении страны.

Красное оповещение является не ордером на арест личности, а лишь одновременным предупреждением полиции всех стран-членов Интерпола о розыске лиц.

Между тем именно в этом кроется ответ на вопрос, который беспокоил многих украинцев, почему Интепрол до сих пор не выставил красную карточку на президента РФ Путина. Такое оповещение никогда не было бы исполнено, а единственным следствием этого стало прекращение работы национального бюро в России.

Интерпол не разыскивает лиц, он не может вынудить правоохранительные органы любой страны арестовать личность. Каждая страна сама решает, какое правовое значение она придает красным уведомлениям и полномочиям своих правоохранителей по его исполнению.

Кого ищут

Как уже отмечалось, красные уведомления представляются в отношении лиц, скрывающихся от правосудия или отбывающих наказание за совершение уголовных преступлений.

Следовательно, оно содержит два основных типа информации:

что идентифицирует разыскиваемое лицо (имя, дата рождения, гражданство, цвет волос и глаз, фотографии и отпечатки пальцев);

о преступлении, в связи с которым разыскивается лицо.

При этом следует иметь в виду, что речь идет не о каких-либо преступлениях. Интерпол не может выставить карточку на совершившего:

деяния, которые из-за культурных норм в разных странах не имеют однозначной квалификации как преступные. Например, проституция, клевета, употребление наркотиков и т.д.

правонарушения, связанные с частной жизнью, такие как многоженство, супружеская измена, гомосексуальные отношения (это также можно частично отнести к первому случаю);

нетяжкие преступления и административные правонарушения, в том числе по делам частного обвинения (за исключением случаев, когда деяние направлено на содействие совершению тяжкого преступления).

Доверяй, но проверяй

Запрос страны-члена на красное оповещение не выполняется автоматически. Он предварительно рассматривается на соответствие уставу и правилам Интерпола рабочей группой, состоящей из юристов, сотрудников полиции и оперативников из разных стран. Специалисты оценивают доступную информацию (посланную страной, а также из открытых источников).

И кроме вышеперечисленных требований по преступлению, также учитывается необходимость соблюдения Всеобщей декларации прав человека. Так красная карточка не будет выставлена ​​в отношении беженца, бежавшего из страны из-за преследования, или если запрос носит политический, военный, религиозный или расовый характер. В формуляре для оповещения страна сегодня должна указать, не находится ли запрашиваемое лицо под одним из режимов международной защиты. Наиболее распространенными видами является временная защита в странах ЕС (одним из оснований для украинцев, между прочим, стала полномасштабная война) и политическое убежище. Фактически это реальный механизм защиты от экстрадиции или возвращение в страну происхождения.

Более того, когда после оповещения в генеральный секретариат Интерпола поступает информация, имеющая отношение к личности, рабочая группа обязательно пересмотрит дело на предмет соответствия уставу и правилам.

Следствием этого иногда становится аннулирование оповещения. Все страны-члены информируются о таком решении и просят удалить любую информацию из национальных баз данных.

Здесь следует отметить, что в прошлом году Интерпол впервые опубликовал данные за 2017 – 2021 годы относительно общего количества уведомлений, а также запросов, в которых странам-членам было отказано или отменены.

Так, стало известно, что количество актуальных оповещений постепенно снизилось с 28 тыс. до 23,7 тыс. карт (ежегодно добавляется около 10 тыс. новых оповещений. Соответственно, несколько большее количество ежегодно теряет актуальность из-за исполнения). Среднее количество отказов и отмен запросов за последние годы колеблется около отметки 1,2 тыс., то есть, около 12% запросов не проходят проверки в рабочей группе.

Около половины из них отклоняются на основании нарушения прав человека или на основании того, что они нарушают нейтралитет Интерпола. Так, в 2021 году 150 красных оповещений и розысков были удалены из соображений защиты прав человека, 353 – по политическим, военным, религиозным или расовым мотивам, еще 767 – по другим основаниям.

Отдельный способ защиты от преследования – это обжалование красного оповещения Комиссии Интерпола по контролю за файлами. и в этой связи существует распространенная практика не только отмены розыска , но и случаи последующего закрытия уголовных дел.

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Приведенные сведения, непременно, дают принципиальное представление о том, как Интерпол управляет собственной системой красных оповещений. И такой подход к работе с данными необходимо всячески приветствовать, поскольку он обеспечивает увеличение прозрачности работы этой международной организации, а также дает понимание качества фильтрации поступающих из стран-членов запросов.