Система включает выбросы CO2 от ископаемого топлива, используемого на транспорте, в строительстве, в секторах утилизации отходов и сельском хозяйстве, а также от малых промышленных предприятий. Запуск был назначен на 1 июля 2022 года, но был временно приостановлен в рамках пакета скидок цен на энергоносители правительства Австрии. Сейчас он реализуется по плану, знаменуя собой начало цикла соответствия после трехмесячной задержки.

Новый австрийский механизм ценообразования на выбросы углерода, введенный как часть Закона об экологической налоговой реформе , принимает форму ETS со стабильно растущей фиксированной ценой и без торговли до 2025 года, после чего переходит к рыночной фазе.

Выбросы парниковых газов от энергетического, промышленного и внутреннего авиационного секторов Австрии уже охвачены СТВ ЕС. Новая национальная ETS применяет ценообразование на углерод к секторам, не охваченным EU ETS. Таким образом, все основные сектора Австрии сейчас сталкиваются с ценой за выбросы CO2.

Цена на выбросы углерода будет взиматься с импортеров топлива и будет применяться к бензину, дизельному топливу, мазуту, сжиженному газу, природному газу, углу и керосину.

На первом этапе, с 2022 по 2025 год, правительство начало с фиксированной цены на выбросы, выдавая разрешения на сумму 30 евро/т CO2 (30 долларов США) в 2022 году. Эта цена растет до 35 евро/т CO2 (34 доллара США) в 2023 году, и до 45 евро/т CO2 (44 долл. США) в 2024 году, прежде чем достичь 55 евро/т CO2 (54 долл. США) в 2025 году году.

Правительство не установило максимальное количество квот на выпуск (или «ограничение»), и торговля еще не разрешена. Регулируемые учреждения должны приобрести квоты на 2022 год между 1 ноября 2022 и 31 июля 2023 года. Разрешения, покрывающие выбросы в 2023 году, можно получить между 1 мая 2023 и 31 июля 2024 года. Система управляет Управление по национальной торговле выбросами.





С 2026 г. система перейдет на рыночную фазу. Точный дизайн рыночной системы будет разработан на основе межминистерской оценки, которая пройдет в декабре 2024 года.

По словам Министерства финансов , более подробные положения еще не могут быть включены в Закон, поскольку события в контексте Пакет «Пригодный для 55» на уровне ЕС может привести к созданию общеевропейской ETS для зданий и автомобильного транспорта , что повлияет на дизайн австрийской ETS.

Национальная ETS Австрии имеет сходство с национальной ETS Германии, которая начала работать в 2021 году . Немецкая ETS также работает с повышением цены на топливо, используемое в строительстве и на транспорте, до 2025 года, после чего запланировано введение аукционов и торгов.

Украинская делегация Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW с участием представителей Минсреды, Госэкоинспекции, экспертного и бизнес-сообщества продолжает изучать опыт Австрии в вопросах зеленого перехода и экотранформации.

Людмила Цыганок, президент PAEW объясняет: «Одним из инструментов политики по предотвращению изменения климата и сокращению выбросов парниковых газов является введение с 2005 года Европейской системы торговли выбросами в ЕС (ЕСТВ). ЕСТВ функционирует в 31 стране (все 28 стран ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия) и ограничивает выбросы из более 11000 энергетических установок (электростанций и промышленных предприятий) и авиакомпаний, работающих между этими странами. Таким образом, ЕСТВ охватывает около 45% выбросов парниковых газов в ЕС».

Дмитрий ЗАРУБА, первый заместитель Председателя Госэкоинспекции отметил, что сама СТВ в целом достаточно проста. Для определенной категории источников выбросов устанавливается общий предельный объем выбросов, на который выпускаются квоты. Часть этих квот распределяется бесплатно между установками, часть продается через аукционы. Если установка не превышает количество полученных бесплатных квот с помощью, например, мер по энергоэффективности, разница между фактическими выбросами и выданными квотами может продаваться. Если предприятие не может «вложиться» в предоставленные ему квоты, даже благодаря мерам по уменьшению выбросов, у него есть возможность приобрести дополнительные квоты на рынке у других компаний или на аукционе, и, таким образом, не нарушить законодательство. В результате формируется рынок,

Александр ФЕДОРЕНКО, начальник управления организационной деятельности добавил, что учитывая длительный опыт функционирования ЕСТВ в ЕС, важно изучение и перенятие опыта и позитивных практик ЕС, после проведения необходимого анализа и оценки возможного влияния тех или иных нормативов и правил на экономику в Украине. СТВ должна внедряться постепенно и должна быть разделена на разные этапы/фазы внедрения. Со временем перечень отраслей экономики, предприятий и парниковых газов подпадающих под действие СТВ должен расширяться. На начальном этапе ограничение количества выбросов парниковых газов должно быть минимальным и со временем предел допустимых выбросов должен снижаться, а цель по сокращению выбросов должна подниматься.