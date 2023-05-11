Киевские волонтеры передали ВСУ важное оборудование: прожекторы и Старлинки.

Об этом сообщил в Facebook столичный гражданский деятель Андрей Андреев.

Еще один краткий отчет о нашей работе. Вот такие 5 прожекторов мы нашли и передали по заказу 208 батальона 114 бригады. Кроме того, 2 Старлинка поехали в 204 батальона 241 бригады! Продолжение следует!”, - написал Андреев.

Ранее киевские волонтеры передали квадрокоптер для артразведки 3-го батальона "Свобода" 4 бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж".

Также сообщалось, что Андреев рассказал о том, как дрон, которому киевские волонтеры передали ВСУ, уничтожает российскую военную технику. Этот волонтер и его единомышленники постоянно помогают ВСУ.