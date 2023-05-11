Политический аналитик Александр Кочетков сообщил, что кликабельные заголовки в новостях очень часто искажают смысл информации.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Лучше всего – читать все в оригинале. То есть следует находить иностранные издания. Сейчас, если вы даже не владеете английским, это не проблема, потому что можно перевести в интернете достаточно точно. Вот лучше опираться непосредственно на оригинальное издание», – сообщил Александр Кочетков.

По словам политического аналитика, иногда бывает, что даже в украинском информационном пространстве новости немного меняют, делают кликабельные заголовки, неправильно расставляют акценты. Как отметил Александр Кочетков, это определенным образом искажает информацию или меняет ее смысл.

«То есть лучший вариант – все же читать в оригинале или иметь несколько источников информации, которые вы считаете достоверными, и проверять между ними, насколько совпадает информация», – заявил Александр Кочетков.

Как писала ранее Politeka, Украина получила от союзников циничный приказ по поводу наступления: «Это называется обман народа».

Также Politeka сообщала, кто действительно сидел на параде у путина в качестве ветеранов: «Рисованные герои».