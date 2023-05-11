Политический аналитик Александр Кочетков сообщил, что кликабельные заголовки в новостях очень часто искажают смысл информации.
Об этом он рассказал на своем канале.
«Лучше всего – читать все в оригинале. То есть следует находить иностранные издания. Сейчас, если вы даже не владеете английским, это не проблема, потому что можно перевести в интернете достаточно точно. Вот лучше опираться непосредственно на оригинальное издание», – сообщил Александр Кочетков.
По словам политического аналитика, иногда бывает, что даже в украинском информационном пространстве новости немного меняют, делают кликабельные заголовки, неправильно расставляют акценты. Как отметил Александр Кочетков, это определенным образом искажает информацию или меняет ее смысл.
«То есть лучший вариант – все же читать в оригинале или иметь несколько источников информации, которые вы считаете достоверными, и проверять между ними, насколько совпадает информация», – заявил Александр Кочетков.
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