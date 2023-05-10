Политтехнолог Борис Тизенгаузен сообщил, что у ЧВК «Вагнер» существенные потери на фронте.

Об этом он рассказал на своем канале.

«ЧВК «Вагнер» может в скором времени прекратить свое существование просто потому, что не пополняется. Шойгу, которого пригожин во всех смертных грехах обвиняет, и герасимов прикрутили пригожину возможность вербовать заключенных», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, теперь пригожину приходится искать иные пути, как вербовать людей в ЧВК «Вагнер». Как отметил Борис Тизенгаузен, для пригожина это сейчас важно, потому что вагнеровцы гибнут каждый день сотнями, у них большие потери на фронте.

«Гибнут они сотнями, не пополняются, и поэтому логично, что через короткое время ЧВК «Вагнер» просто сократится до полутора тысяч, до тысячи и перестанет существовать как какая-то грозная армия. И Пригожин будет главарем просто какой-то микроармии. Вот на этом всё закончится», - заявил Борис Тизенгаузен.

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