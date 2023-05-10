Политический аналитик Валентин Гладких объяснил, почему, с одной стороны, Казахстан поддерживает санкции против рф, а с другой – президент Токаев приезжает в москву на День победы 9 мая.

Об этом он рассказал по каналу «PolitБюро».

Как объясняет аналитик, там, где можно проявить лояльность, Токаев ее вынужденно проявляет, а там, где это слишком дорого, нет. К тому же, утверждает он, президент Казахстана не один такой, а на самом деле россия в изоляции и эти визиты ей ничего не добавляют.

«Это ничего абсолютно не добавляет путину или его окружению. Ладно, приехали к тебе люди. Я думаю, что путин бы обменял возможность неприсоединения Казахстана к санкциям за невизит в москву на День победы. Потому что есть все же реальные прагматические интересы, а есть сугубо символические пропагандистские», - объясняет Валентин Гладких.

По его словам, там, где от государств, лидеры которых побывали в москве 9 мая, требуется соблюдение норм цивилизованного мира, они их соблюдают, ведь не хотят угождать путину ценой конфронтации с цивилизованным миром. В то же время, констатирует гость программы, если какой-то жест не принципиален, то его можно сделать.

«Азийские уловки – это все бред. Приехали и приехали. Не приехали бы, ничего бы не было. То есть это абсолютно не придает никакого представительского уровня этому действу и этому зрелищу», - подчеркивает Валентин Гладких.

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