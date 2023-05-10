В этом году работали на участке площадью 0,5 га, который находится на территории Филиала "Радомышльское лесоохотничье хозяйство" ГП "Леса Украины".

Перед началом работы лесоводы провели инструктаж по посадке леса и охране труда, после чего все активно приступили к высадке молодых деревьев.

Сажали дуб и сосну, с помощью мечей Колесова и посадочных труб, по схеме смешивания 4 ряда сосновых сеянцев и 1 ряд дуба обыкновенного. Посадочный материал - с открытой и закрытой корневой системой (что позволит сравнить уровень их приживания), выращен в теплицах и отвечает всем стандартам.





Коллектив Госэкоинспекции Полесского округа присоединился к посадке леса

А значит, утверждают лесоводы, уже через 3-5 лет на этом участке сможем увидеть полноценные зеленые насаждения.

В результате российской агрессии было повреждено почти 3 миллиона гектаров украинского леса, что является почти третью лесных территорий страны. Значительная часть территорий остается в оккупации и заминирована.

Только в природном заповеднике «Древлянский» в Житомирской области в результате обстрелов российскими войсками уничтожено 2100 га насаждений, а ущерб от загрязнения окружающей среды оценили более чем в 14,5 млрд грн.

На восстановление лесного фонда уйдут сотни лет и требуются колоссальные финансовые ресурсы.





Коллектив Госэкоинспекции Полесского округа присоединился к посадке леса

Коллектив Инспекции сегодня внес свой весомый вклад в реализацию инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским экологической акции «Зеленая Страна», которая продолжается и в условиях военного времени. Ведь мы четко отдаем себе отчет, что каждое посаженное дерево – это также весомый вклад в будущее Украины, в нашу Победу! Потому что невозможно победить нацию, которая держит не убивающий меч, а рожающий жизнь – лес.