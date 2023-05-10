Автор: Владимир Богатырь, адвокат, заслуженный юрист Украины.

Министерство юстиции Украины, хотя и состоит преимущественно из юристов, для сопровождения судебных споров за границей (как и другие государственные органы) привлекает иностранных консультантов. Те, чтобы понять нашу специфику, снимают украинские юридические фирмы. Как работает эта система и сколько она стоит государственному бюджету?

Представляя Правительство

По закону на Минюст возложена особая функция: он представляет интересы Кабмина (читай – государства) в судах. Для этого в структуре министерства функционирует Департамент по судебной работе, работники которого получают зарплату.

Но когда споры приобретают транснациональный характер, к защите интересов приобщают иностранных специалистов. И Госбюджетом ежегодно выделяются средства на оплату услуг таких юридических советников по отдельной бюджетной программе КПКИК 3601150.

- обеспечение защиты прав и интересов Украины при урегулировании споров, рассмотрении в зарубежных юрисдикционных органах дел с участием иностранного субъекта и Украины;

– обеспечение представительства Украины в Европейском суде по правам человека.

Поскольку ответственным за осуществление защиты прав и интересов Украины при урегулировании таких споров также Министерство юстиции Украины, именно оно и организует закупку юридических услуг.

Ввиду этого мы поинтересовались в Минюсте, сколько средств выделялось на внешних юридических советников с 2019 по 2023 год, сколько было реально потрачено, кто и за что их получил. Здесь в помощь официальной информации, изложенной в письме № 47792/35.4/33-23 от 19.04.2023, пригодился ресурс по государственным закупкам Prozorro.

С учетом резкого падения национальной валюты можно констатировать, что в последние пять лет стране пришлось вдвое урезать бюджет на юридические услуги иностранных консультантов. Так, если в 2019 году государственным бюджетом выделялось 764,37 млн. гривен, то в этом году затянули пояса до 405,78 млн. грн.

Правда, вся сумма, выделяемая никогда Минюстом, не тратилась полностью. Всегда обходились меньше.

Если данные, представленные Минюстом, дополнить открытой информацией о государственных закупках, можно сделать вывод, что с 2019 по 2022 год Украина оплатила по договорам около $65,98 млн. шестнадцати иностранным компаниям. (Заметим, договоры заключались преимущественно в долларах США. Поэтому, чтобы обеспечить общий знаменатель, по тем контрактам, которые предусматривали выплаты в евро, мы «обменяли» валюту по курсу 1 евро = 1,1 доллара).

Более подробно с тематикой тридцати двух проектов (именно столько их учитывается с 2019 года), стоимостью работ, а также консультантами можно ознакомиться в сводной таблице . Часть из них началась к 2019 году, некоторые уже завершились, а некоторые – запланированы на 2023 год. Анализируя эти кейсы, можно выделить несколько любопытных моментов.

Помощь изнутри

В 17 из 32 проектов для выполнения договоров иностранные компании снимали 8 украинских юрфирм. Остальные – не нуждались в местной экспертизе.

Поскольку данные касаются выплат иностранным консультантам, сосчитать доход отечественных юристов невозможно. Впрочем, общая сумма выплат по договорам в достаточной степени говорит о масштабности реализуемых проектов.

А вот количество реализуемых проектов убедительно свидетельствует о системности работы. Половина из них участвовали только по одному делу. Безоговорочным лидером оказалось Адвокатское объединение «Сергей Козьяков и Партнеры» (связанное с экс-главой Высшей квалификационной комиссии судей Украины), которое взяло почти треть кейсов, нуждавшихся в национальных советниках.

По делам, где иностранцы справлялись своими силами, общая сумма выплат составила $8,24 млн., а средний чек проекта составил $549 тыс. Когда же к работе подключались наши компании, то сопровождение проекта в среднем стоило в шесть раз дороже (средний чек – 3,4 млн.). .). А общие выплаты с 2019 по 2022 год составили 57,74 млн. рублей.

По общему правилу, сложившемуся на практике, когда какая-то компания получает долговременный проект, в последующие годы она также его и продолжает. Поэтому, похоже, некоторые исполнители готовы работать первый год «за еду».

Так, например, в 2021 году возникло дело по иску компании Sinohydro Corporation Limited в Государственное агентство автомобильных дорог Украины. По решению Кабмина закупали услуги на юридическое представительство и юридическое консультирование по ожидаемой стоимости 974,8 млн. гривен. Но конкурс выиграла международная юридическая фирма Foley Hoag LLP с предложением... 1,55 тыс. долларов США. Именно эта сумма впоследствии была уплачена по договору. Но уже в следующем 2022 году сумма контракта превысила $1 млн. Также к работе было подключено украинское адвокатское объединение «Сергей Козьяков и Партнеры».

И такие случаи не единичны. По делу по иску компании Modus Energy International BV к государству Украина в 2021 году международная юридическая фирма Winston & Strawn LLP вызвалась работать за $12,8 тыс. (тендерные ожидания составляли 11,5 млн гривен). На следующий год цена договора выросла до $1,12 млн. Здесь также привлекались украинские подрядчики – АБ Сергея Гришко "КВЕРИТИУС Украина" и Юридическая фирма "Эверлигал Интернешнл".

Безусловно, мы не можем напрямую увязывать изменения в стоимости проектов с фактом привлечения национальных советников. В то же время существует несколько примеров, когда украинская компания исходила из сопровождения дела и одновременно существенно падала стоимость услуг.

Да, по делу по иску компаний Emergofin В. V. и Velbay Holdings Ltd. к государству Украина международная юрфирма Shearman & Sterling LLP в 2019 году работала за $4,46 млн. Но в 2022 году, когда из проекта вышла украинская Engarde, сумма к оплате по договору составила всего $65 тыс.

Аналогичный случай произошел по делу по иску Todini Costruzioni Generali SpA в Государственное агентство автомобильных дорог Украины. Ежегодно за услуги юридического консультирования Withers LLP получала сумму около $1 млн. Но в 2022 году, когда отпала потребность в участии украинской LCF, цена договора снизилась до 189,2 тыс.

Поскольку у нас нет данных о качестве реализации проектов, предположим, что подобные колебания были связаны с завершением основной работы по сопровождению дел на момент выхода украинских компаний или банальным отсутствием средств в Государственном бюджете.

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Так сложилось, что государственные закупки у украинцев прочно ассоциируются с коррупцией, завышенными ценами и несправедливостью. Впрочем, общественность, СМИ и рядовые граждане даже в условиях войны могут отслеживать государственные закупки и самостоятельно делать выводы об их целесообразности.

Что касается использования услуг консультантов юристов, то ожидаем результатов работы Счетной палаты. Обратит ли она внимание на это направление работы Минюста? Но очевидно, что во многих случаях толковать украинское законодательство для иностранных подрядчиков должны юристы Министерства юстиции. И в случае нехватки знаний в этой части самостоятельно снимать украинских экспертов для предоставления выводов по запросам международных юрфирм.