Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе прокомментировал идею перенести День победы с 9 мая на 8, как это отмечают и во всей Европе.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я считаю, что мы, как в Европе, должны праздновать и другие праздники. К примеру, Рождество Крестовое, мне нравится больше тогда, когда они это празднуют. Мы решили, что мы идем в Европу. Почему бы и нет?», – констатирует Георгий Биркадзе.

Как он подчеркивает, поляки – наши соседи, они празднуют День Победы 8 мая, вот и все, на этом можно завершить дискуссию. По мнению эксперта, так празднуют европейцы и нам так следует, зато с россиянами лучше не иметь никакого общего праздника и вообще ничего.

«Мне очень досадно, что так произошло, к сожалению, мы имеем такого неадекватного соседа, но нам нужно с этим жить, то есть победить, показать псу, где его место, и жить дальше, потому что мы ничего не можем поделать. Я надеюсь, что когда-то нашими соседями будут китайцы, но для этого нужно время, мы будем ждать», - заключает Георгий Биркадзе.

Как сообщала Politeka, Хомяк объяснил, что украинские политтехнологические конструкты не могут стать национальной идеей.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, почему в некоторых российских городах отменили парад 9 мая.