Бывший посол Грузии в Украине Григол Катамадзе сообщил, что Грузия оказывает Украине гуманитарную помощь, но не может оказывать военную, поскольку сама ощущает угрозу от рф.

Об этом он рассказал по каналу «PolitБюро».

Прежде всего гость программы отмечает, что сейчас, в течение двух месяцев, мая и июня, до саммита НАТО в Вильнюсе мы должны сделать все со своей стороны, чтобы Украина получила максимальную поддержку. Также бывший посол добавляет, что надеется, что грузинские дипломаты делают все для помощи Украине и для того, чтобы члены НАТО согласились на ее вступление в Альянс.

«Что касается военной поддержки, то я думаю, что возможности Грузии ограничены, во-первых. Во-вторых, Грузия сама находится в таком состоянии, что никто не знает, что может произойти завтра, потому что чуть больше 20% Грузии оккупировано, мы должны это помнить», – объясняет Григол Катамадзе.

В частности, рассказывает он, до войны в 2008 году Южная Осетия была сердцем Грузии, от административной столицы Южной Осетии до Тбилиси 60 километров, не больше. Ранее, продолжает гость программы, до войны там и на территории Абхазии располагалось легкое вооружение, а сегодня россияне там поставили тяжелейшее вооружение, в том числе и комплексы С-300. Итак, заключает экс-посол, здесь есть очень много вопросов, связанных с безопасностью самой Грузии.

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