Народный депутат Александр Качура сообщил, что даже после смены собственника работники предприятия должны остаться с рабочим местом.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

«У нас во время войны некоторые предприятия объединяются, некоторые реструктурируются, некоторые ликвидируются. И этот вопрос не был урегулирован. То есть в этом случае, если, например, предприятия объединяются или делятся на несколько юридических лиц, все работники не увольняются», – сообщил Александр Качура.

По словам народного депутата, согласно новому законопроекту, новый работодатель будет нести все социальные обязательства перед работниками предприятия. Как отметил Александр Качура, этот законопроект поддержали профсоюзы и Ассоциация работодателей, то есть определенного консенсуса удалось достичь.

«То есть человек будет знать, ему должны будут сообщить за определенный период времени, что такой переход будет происходить, должны сообщить, что происходит экономически на предприятии, что будет дальше и какая стратегия развития. И в таком случае каждый человек будет знать, что у него будет рабочее место, и он будет получать зарплату», - заявил Александр Качура.

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