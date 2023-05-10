Политический и экономический обозреватель Светлана Кушнир объяснила, что Украине следует провести дипломатическую работу со странами, которые противятся введению новых санкций против рф.

Об этом она рассказала в программе «Культ личности».

«Очень бы хотелось, чтобы эта удавка, экономическая удавка на российскую федерацию немного сильнее затягивалась, но пока не удается, потому что половина мира считает, что она нам ничего не виновата», - подчеркивает Светлана Кушнир.

Гость программы добавляет, что это не только некоторые европейские страны, это и, например, Латинская Америка, есть страны, которые считают, что они нам ничего не должны. Как она объясняет, они наблюдают за войной в Украине, за агрессией российской федерации как за обычным конфликтом, который происходит где-то там, а здесь и сейчас им нужно работать, торговать, зарабатывать.

«Даже Боррель сказал, что как-то в этот раз с этим 11-м пакетом санкций какая-то тяжелая ситуация, европейцы что-то не очень хотят. Конечно, не очень хотят, потому что за этот год войны несколько стран, создавших серые схемы вывода нефти, научились на этом очень хорошо зарабатывать. Другие страны посмотрели на этот произвол и решили, а почему не мы», - объясняет Светлана Кушнир.

К тому же, констатирует она, эти страны считают, что неправильно вытеснять российскую федерацию с рынков через одну только Украину. По мнению гости программы, эту проблему нужно решить дипломатическим путем, нужно доказать странам, которые опираются и не желают вводить санкции или готовы их обходить, что это необходимо, возможно, предложить им какие-то преференции.

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