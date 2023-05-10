На примере экологического города SolarCity Linz украинская делегация по инициативе АПД PAEW, участия Минсреды и топ-менеджмента Госэкоинспекции исследовала, какие экологические критерии придерживались здесь при строительстве и проектировании.

Концепция эко-города сейчас разрабатывается на разных уровнях. Она используется полностью или частично во многих городах, планируемых или строящихся по всему миру.

Эти города или районы могут послужить примерами нового устойчивого городского дизайна.

Экоместо – это экологически здоровый город. Экоместо – город, который уменьшает загрязнение окружающей среды, улучшает условия жизни и поддерживает реализацию устойчивого развития через комплексное планирование и эффективное управление землей и ресурсами для устойчивого улучшения городской системы и внедрение мероприятий по улучшению окружающей среды.

«Развитие новых поселений позволяло всегда интегрировать самые современные технологии, архитектуру, планировку и дизайн. Амбициозные современные планы будут пытаться быть экологическими. Однако готовность сменить городское планирование на более устойчивое и экологическое еще не сформировалась, несмотря на понимание важности именно зеленого восстановления в Украине. В основном это обязанность государственных органов и частных организаций. Австрийский город Линц может стать хорошим примером, как учитывать экологические стандарты в городе и планировать поселения, чтобы не уничтожать природу», - убеждена президент Ассоциации PAEW Людмила ЦЫГАНОК.

Дмитрий Заруба, первый заместитель Председателя ГЭИ отметил, что эко-город можно охарактеризовать несколькими основными элементами:

Экологическая безопасность – чистый воздух и безопасное, надежное водоснабжение,

питание, здоровое жилье и рабочие места, коммунальные услуги и защита от катастроф для всех людей.

Экологическая санитария – эффективная, экономически выгодная экоинженерия для

очищение и переработка человеческих экскрементов, серой воды и всех отходов.

Экологический промышленный метаболизм – сохранение ресурсов и охрана окружающей среды через индустриальный переход, отмечая

повторное использование материалов, производство полного замкнутого жизненного цикла, возобновляемая энергия, эффективность транспорта и удовлетворение потребностей человека.

Экологически ландшафтная целостность – организованные построенные сооружения, открытые пространства, такие как парки и площади, природные объекты, такие как водные пути и хребты, к максимально увеличенной доступности города для всех граждан при сохранении энергии и ресурсов и облегчении решения таких проблем, как автомобильные аварии, загрязнение воздуха, гидрологическое ухудшение, эффект теплового острова и глобальное потепление.

Экологическое сознание – помощь людям понять свое место в природе, культурная идентичность, ответственность за окружающую среду и помощь в изменении своего поведения потребления

Александр Федоренко, начальник управления организационной деятельности, добавил, что в 1990 году в городе Линц, столице Верхней Австрии, появилась инициатива по проекту экомиста. Этот проект был направлен на строительство низкоэнергетического социального жилья с минимизированным потреблением ископаемого топлива. В результате родилась идея построения "солнечного города", являющегося моделью устойчивого будущего. Солнечный город использует принципы солнечной архитектуры и активно использует солнечную энергию. Оно также поддерживает использование возобновляемых источников энергии и подчеркивает значение природы, досуга и социальной интеграции.

В целом исследование примера европейских партнеров для городского экологического развития свидетельствует о заинтересованности и привлечении Украины к созданию развивающихся и экологически сознательных сообществ. Изучение таких примеров может показаться полезным опытом для дальнейшего развития экологичности в Украине.