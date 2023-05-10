Парламентская депутатская группа "Восстановление Украины" осуществила гуманитарную миссию на Западную Украину. Во время нее народные депутаты пообщались с переселенцами с востока и юга страны, а также предоставили им гуманитарную помощь от Благотворительного фонда Вадима Столара, сообщает телеканал Live.

Первой "остановкой" миссии стала Ровенщина, которая приняла более 54 тыс. переселенцев, в том числе из Донецкой и Луганщины.

“Наша цель сегодня – пообщаться с людьми, самое непосредственное общение, которое позволяет услышать каждого человека. Как всегда мы приехали не с пустыми руками. Благодаря Фонду Вадима Столара сегодня 500 ВПЛ получили благотворительную помощь в виде продуктовых наборов. Вы сами видели эти радостные лица от общения, от помощи. Главное – что о людях не забыли. И это главная цель нашей деятельности, группы Восстановления Украины в Верховной Раде», – отметил народный депутат Александр Лукашев.

Получили помощь и переселенцы во Львове, а именно в приют для ВПЛ, где проживают люди из Донбасса, Харьковской, Херсонской и Николаевской областей.

Мы в городе Львове. Приехали посетить ВПЛ, проживающие в этом доме. Его организовали и благотворители, и городские власти. И мы вместе с Фондом и коллегами решили поддержать людей, внутри перемещенных лиц, пообщаться. Мы понимаем, что в работе эффективно, когда ты имеешь непосредственный контакт с людьми, тогда более эффективно сможем им помочь”, - подчеркнула народная депутат Наталья Приходько.

Посетили депутаты и Закарпатье, в частности, город Перечин. Там сейчас строится предприятие-дублер краматорского "Фурлендер Виндтехнолоджи". А для того чтобы переселенцы не боялись покидать родной дом, для них предлагают не только работу, но и строят жилье.

Все строительство закончится к концу следующего года. И здесь будет работать около 2000 человек. Мы будем брать всех наших переселенцев с востока, чтобы они приезжали. Мы предлагаем и жилье, сегодня были на первом строящемся доме”, - рассказал народный депутат Максим Ефимов, который лично занимается вопросами помощи в релокации предприятий с востока.

“Необходима поддержка нашим государством именно этих предприятий. Какие-то льготные направления нужно давать, чтобы предприятия становились на ноги. И в государственном бюджете, я думаю, нужно это предусмотреть, чтобы дать льготы, чтобы предприятия заработали. Это может быть сделано по закупкам металла и по другим направлениям. На трибуне Верховной Рады будем поднимать этот вопрос”, - заверил народный депутат Валерий Гнатенко.

В парламентской группе Восстановление Украины уверяют, что подобные поездки помогают лучше понять проблемы на местах и ​​в будущем наладить законотворческую работу по направлениям помощи ВПЛ. Народные депутаты группы зарегистрировали уже более пяти соответствующих законопроектов – и будут продолжать работу в этом направлении.