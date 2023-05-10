Об этом пишет Николай Томенко на своей странице в сети Facebook. Далее приводим слова автора без комментариев. Также отметим, что мнение эксперта может не совпадать с позицией редакции.

День победоносства и военный парад на Красной площади всегда были идеологическим стержнем доктрины «великой России» и желаемого проекта Путина СССР-2.

Полномасштабное наступление русской орды 24 февраля 2022 года должно было завершить процесс возрождения «великой России» в формате СССР-2 именно к 100-летию основания учителем Путина Лениным СССР.

Однако героизм, мужество и самоотверженность украинцев разрушили эти имперские планы путинской России, а попытка хотя бы частично сохранить лицо недоимперии путем проведения парада в Москве 9 мая потерпело полное фиаско.

Военная техника прошлого века, псевдоветераны, несчастная рожа Путина или его двойника, измученные улыбки союзников по СНГ и, конечно, больной Лукашенко – все это напоминало ПОХОРОНИ проекта СССР –2 и так называемой «великой россии».

Вообще история с бывшим «выдающимся спортсменом и знаменитым любовником Беларуси» Лукашенко знаковая. Этого больного недопрезидента фактически силой привезли на путинский парад, чтобы потом на скорой и с медиками срочно отправить обратно в Минск?!

Что касается так называемых союзников, прибывших на парад. Здесь уместно сказать, что речь идет о прагматичном подходе, который я бы назвал термином «политическая любовь за деньги».

Я уже молчу о том, что на днях тот же Казахстан и та же Армения голосовала за резолюцию Генассамблеи ООН с осуждением агрессии России; Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан воздержались от голосования, а представитель Туркменистана не участвовал в голосовании.

Так что 9 мая мы стали свидетелями своеобразных «похорон проекта Путина СССР-2» и искренне надеюсь, что это были первые и не последние похороны в Москве.

П.С. Как тут не вспомнить о мировоззрении важность украинского, хотя и запоздалого, прощания с 9 мая - как днем ​​русскомировского победобесия.