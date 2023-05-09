Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что россияне живут в какой-то параллельной реальности, где нет никакой россии, есть СССР и путин его президент.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Они живут как будто бы в Советском Союзе, как будто бы нет никакой российской федерации, они граждане Советского Союза, у них есть государство СССР и путин его президент», - утверждает Михаил Шейтельман.

Тем не менее, подчеркивает он, сегодняшняя россия имеет мало общего с СССР, потому что это была вторая экономика в мире, третье место по количеству населения, университеты в списках топ-100 в мире, космические корабли в космосе и так далее. Но сегодняшняя россия, напоминает эксперт, - это 9-ое место в мире по населению, плохое образование, а экономика после войны вообще скатится.

«россиянам хочется жить в великой стране, они говорят, что хотят быть частью великой страны, наша страна великая, они защищают великую страну и воюют за великую страну. Но, к сожалению, она большая, но ничем уже не великая», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Шейтельман объяснил, что Украина живет не здесь и сейчас, именно поэтому борется с россией, и с каждым днем войны противник все ближе к поражению.

Также Politeka писала о том, что Золотарев рассказал, арестуют ли путина в ЮАР.