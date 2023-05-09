Украинскую делегацию в Umweltbundesamt встретили:
- Министерка LEONORE GEWESSLER , Министерство климатических действий, окружающей среды, энергетики, мобильности, инноваций и технологий/BMK
- VIOLETA PHILIPPITSCH – руководитель Департамента по вопросам ЕС и международного сотрудничества Агентства по окружающей среде Австрии, его международной деятельности и некоторых отдельных международных проектов
- RENATE PAUMANN , заместитель председателя правительства/отдела координации климата и окружающей среды
Министр выразила несгибаемое намерение от имени австрийского Правительства способствовать и всячески помогать Украине на пути имплементации и реализации природоохранных Директив ЕС.
«Наша команда PAEW сегодня вносит огромный вклад в развитие мейнстрима прикладной экологии и устойчивого развития в Украине. Чтобы объединить усилия власти, экспертов, бизнеса, общин вокруг реальных реформ системы экоконтроля, ускорения экомодернизации мы собираем лучший международный опыт. Мы понимаем, что столько времени, как было на зеленый переход у стран Европы, у Украины просто не будет, - нам нужен квантовый скачок в сфере охраны окружающей среды и сбалансированного развития, учитывая не только необходимость green recovery, но и европейские тренды. связанные с климатической и экополитикой», - отмечает Людмила ЦЫГАНОК, президент членской Ассоциации ( https://pae.com.ua/)
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Юлия РОМАНЕНКО (заместитель начальника управления – начальник отдела экологического аудита и внедрение лучших доступных технологий Управления предотвращения промышленного загрязнения Департамента предотвращения промышленного загрязнения и климатической политики Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины) акцентировала:
«Каждый день мы приближаем свое законодательство к законодательству ЕС и выполняем свои обязательства в соответствии с Соглашением об ассоциации и другими международными взятыми на себя обязательствами.
В настоящее время разработано несколько законопроектов, зарегистрированных в Верховной Раде Украины, имплементирующих Директиву 2010/75/ЕС.
Принятие соответствующего законодательства должно ввести системный и последовательный подход к реформированию разрешительной системы в области предотвращения и уменьшения промышленного загрязнения и внедрить интегрированное окружающее разрешение и наилучшие доступные технологии и методы управления.
Минсреды с помощью международной технической поддержки перевели 10 Справочных референтных документов по лучшим доступным технологиям и методам управления/BREFs и уже в конце 2022 года начали их публикацию на своем веб-сайте и обсудили их с органами власти, бизнесом, общественностью и учеными, где происходит плодотворное обсуждение, как Украина будет внедрять выводы ОАО»
Дмитрий ЗАРУБА первый заместитель Государственной экологической инспекции отметил, что приближение и внедрение европейского опыта экологического контроля является насущной потребностью для Украины даже в военное время:
«Присоединение Государственной экологической инспекции к Сети ЕС по имплементации и правоприменению экологического права (IMPEL) позволит Украине обеспечить эффективный контроль за соблюдением экологического законодательства, обмениваться опытом и разрабатывать общие экостратегии с другими странами-членами. Также Госэкоинспекция будет иметь возможность участвовать в международных проектах и программах по охране окружающей среды, обеспечению экологической безопасности и уменьшению влияния человеческой деятельности на окружающую среду. Это откроет новые возможности для улучшения качества окружающей среды и повышения его защиты в Украине.
Украинская делегация в Вене
Александр ФЕДОРЕНКО , начальник управления организационной деятельности добавил, что Госэкоинспекцией с начала полномасштабного вторжения России проведен расчет ущерба, причиненного окружающей среде в соответствии с Методиками утвержденных Минокружения, причиненными в результате вооруженной агрессии российской федерации и боевых действий в сумме. 948 млрд. грн.
В рамках пребывания в Австрии украинские специалисты будут узнавать:
- Как построен экологический контроль и какие задачи Агентства по окружающей среде Австрии
- Как происходит мониторинг качества воздуха
- Как работают экологические лаборатории, в том числе в отношении химических загрязнителей (диоксин, PFAS, СОЗ), пестицидов, фармацевтических препаратов
- Как внедряются меры по сокращению выбросов CO2, о влиянии и торговле выбросами
- Как обустраивают переходы для диких животных, происходит уменьшение фрагментации территорий дикой природы, планирование территории в целом и с акцентом на дороги и железные дороги.
- Сокращение CO2 в транспортном секторе – сравнение различных видов транспорта
- Предусмотрено ознакомление с работой станции термической обработки отходов и станции очистки сточных вод.