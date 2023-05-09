Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что на пригожина могут списать все провалы в войне.

Об этом он рассказал на своем канале.

«У пригожина истерика, я это называю прощальной гастролью артиста. Он жестко наезжает на министерство обороны, на шойгу, на герасимова, мол, не даете нам патроны, нам нечем воевать и поэтому мы уйдем с Бахмута. Об этом говорит пригожин», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, в этой истории интересно то, что никто в минобороны рф никак не реагирует на истерику пригожина. Как отметил Дмитрий Спивак, всё это очень плохо закончится для пригожина. Он наговорил уже столько, что в скором времени кремль попытается с ним разобраться.

«Пригожина могут сделать сакральной жертвой, списать на него всё, что нужно списать. Некий несчастный случай с пригожиным может много о чем говорить. Пойдет некий сигнал, что негоже, чтобы какой-то тут повар-предприниматель командовал вооруженными силами, минобороны рф», - заявил Дмитрий Спивак.

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