Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что россияне считают 9 мая днем какой-то своей великой победы, хотя на самом деле этого бы не было без ленд-лиза США.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Они считают это священным праздником. С 1945 года они ничего не сделали, вот какими они были в 1945 году, такими и остались. Рассказывают о какой-то победе… Я вообще не представляю, как они могли бы победить, если бы не Соединенные Штаты, если бы не ленд-лиз, если бы не помогали», - констатирует Георгий Биркадзе.

К тому же, добавляет он, ничего не было бы без белорусов и украинцев, а украинцев умерло более 7 миллионов, тогда они даже представить себе не могли, что сегодня будут творить россияне с их страной.

А что касается отмены парадов во многих городах россии, рассуждает эксперт, то это у страха большие глаза, а у большего страха еще большие глаза. То есть, объясняет он, россияне просто боятся, они планировали взять Киев за 3 дня и там провести парад, а теперь не всюду в своем государстве его проводят.

«Это говорит о том, что наш народ невозможно сломать. Украину победить невозможно. И просчет как раз был в этом», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

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