Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе объяснил, что россияне считают 9 мая днем какой-то своей великой победы, хотя на самом деле этого бы не было без ленд-лиза США.
Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».
«Они считают это священным праздником. С 1945 года они ничего не сделали, вот какими они были в 1945 году, такими и остались. Рассказывают о какой-то победе… Я вообще не представляю, как они могли бы победить, если бы не Соединенные Штаты, если бы не ленд-лиз, если бы не помогали», - констатирует Георгий Биркадзе.
К тому же, добавляет он, ничего не было бы без белорусов и украинцев, а украинцев умерло более 7 миллионов, тогда они даже представить себе не могли, что сегодня будут творить россияне с их страной.
А что касается отмены парадов во многих городах россии, рассуждает эксперт, то это у страха большие глаза, а у большего страха еще большие глаза. То есть, объясняет он, россияне просто боятся, они планировали взять Киев за 3 дня и там провести парад, а теперь не всюду в своем государстве его проводят.
"Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт необычного салата: сочетаем казалось бы несочитаемое
Держитесь: вражеская армия нанесла безжалостные авиаудары, дома мирных жителей в огне
"Ракета" ударила сверху: в Бурятии произошел взрыв, есть пострадавшие
Две волны ударов, россияне бьют с Черного моря и самолетов: выпустили сразу 17 ракет
Ракетная атака на Киев: от страшного взрыва затряслись окна, вспыхнул пожар
«Это говорит о том, что наш народ невозможно сломать. Украину победить невозможно. И просчет как раз был в этом», – подчеркивает Георгий Биркадзе.
Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, что общего между россиянами и полинезийскими племенами.
Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, зачем россияне организовали фейковый удар БПЛА по кремлю.