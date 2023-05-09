Бывший глава Днепропетровского облсовета, а ныне его депутат Святослав Олейник в одной из соцсетей призвал как можно быстрее прекратить боевые действия и начать договариваться с Россией. К тому же, с учетом интересы страны-оккупанта. Пост с возмущением по этому поводу разместил в Facebook журналист Денис Казанский.

При этом, как стало известно, Олейник сбежал из Украины за границу.

«О, у нас здесь новый Мураев появился», - прокомментировал журналист высказывания Олейника, напоминая о судьбе другого печально известного пророссийского политика и медиавладельца, обвиняемого в госизмене за распространение кремлевской пропаганды, чей телеканал был закрыт решением СНБО.

Казанский называет Олейника человеком, близким к Коломойскому, которого, в свою очередь, в прошлом году лишили гражданства Украины.

Журналист обращает внимание на то, что экс-глава облсовета призывает к компромиссам с Россией, которая только одним ракетным ударом убила 40 человек в многоэтажке в Днепре, родном для Олейника городе.

«Насколько я понимаю, поскольку он это пишет, то находится сейчас не в Украине. Просто интересно, а как он собирается потом в свой родной город вернуться и смотреть своим землякам в глаза?», – задается вопросом Казанский.

По данным людей, знакомых со Святославом Олейником, он покинул Украину еще в конце февраля прошлого года.

Напомним, ранее СМИ рассказывали о многочисленных преступных схемах, созданных в Днепре под руководством Олейника для хищения бюджетных средств.