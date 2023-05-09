Политический и общественный деятель Дмитрий Спивак сообщил, что путин не способен защитить территорию рф от атак.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Когда ты слабый, тебя меняют. Путин сегодня слабый. Это закон стаи. Когда вожак стаи может вести за собой стаю, а остальные дребезжат от страха, то такой вожак нужен. Если вожак стаи не может защитить свою стаю, его меняют», - сообщил Дмитрий Спивак.

По словам политического деятеля, путина в россии могут убрать далеко не мирным способом. Как отметил Дмитрий Спивак, иногда правители в авторитарных государствах, которые не справляются со своими обязанностями, куда-то исчезают.

«Сегодня тот, кто называл себя вожаком стаи (путин – Ред.), не способен защитить ни свою территорию, ни свою стаю. Это объективная реальность. И дело даже не в дронах, которые залетают в кремль. До этого же были все эти нефтеперерабатывающие заводы, резервуары с нефтью, железнодорожные узлы, аэродромы, военные базы», - заявил Дмитрий Спивак.

Как писала ранее Politeka, ВСУ одним махом готовятся атаковать армию рф в двух местах: «Там не за что удержаться и где спрятаться».

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