Политический эксперт Олег Хомяк объяснил, что стремление сделать Украину частью рф или Евросоюза – это глубинное признание нашей страны как неполноценной.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Создать концепцию, идею можно, если об этом заботиться, думать, эту работу делать. Так как ее никто не делает, ее и нету, она и не появится, потому что эти группы заинтересованы во взятии власти. По факту, такой идеи нету и мы видим, что каждая группа, которая приходит к власти, занимается, по сути, получением выгоды от власти», - констатирует Олег Хомяк.

Как он объясняет, в Украине сформировалось два крайних полюса – это Запад Украины и Восток Украины. А причина вообще непримиримости между этими полюсами – в языке, в трактовке истории, и в том, куда дальше двигаться – в ЕС или рф.

«Для меня обе концепции убогие и связанные с неполноценностью, это признание Украины неполноценной страной. Одни считают, что полноценность получат в россии, а вторы считают, что получат в Евросоюзе. То есть и те, и те неполноценные. Но это все глубинно», - утверждает Олег Хомяк.

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