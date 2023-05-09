Политический эксперт Олег Хомяк объяснил, что украинские политтехнологические конструкты не могут стать национальной идеей, они только раскалывают общество на части.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«Нам нужна объединяющая идея, которая и создаст общество. Можно сказать, что она объединит общество, но я бы сказал, что она и создаст общество. Если мы говорим о том, что оно (ред. – общество) расколото, то у нас как минимум несколько обществ», - отмечает Олег Хомяк.

Тем не менее, констатирует эксперт, этим никто не занимается, ведь элита и люди у власти только и занимаются тем, что борются за эту власть. Как он объясняет, социследования нужны для того, чтобы понять, на какую группу сделать ставку, а дальше каждая группа делает свою концепцию и начинает продвигаться, соревнуясь с какой-то другой противоположной концепцией. Но вот самой работы по объединяющей идеи, подчеркивает гость программы, нет.

«Мы же не можем рассматривать в действительности все эти политтехнологические конструкты по выборы как национальную идею. Это было бы достаточно странно. Например, если взять всем хорошо известную «Армія, мова, віра». Если мы говорим об обществе, она ничего не консолидировала, она собрала какую-то свою группу, но на национальную идею она не тянет», - заключает Олег Хомяк.

Как сообщала Politeka, Золотарев рассказал, арестуют ли путина в ЮАР.

Также Politeka писала о том, что Шейтельман рассказал, кто может повлиять на россиян и убедить их не идти на войну.