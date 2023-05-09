По случаю Дня Европы 2023 Госэкоинспекция от всей души поздравляет всех украинцев и жителей Европейского Союза. В этом году мы вместе отмечаем этот важный день в истории нашего континента, когда мы собрались, чтобы стать сильнее вместе.



Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции Украины.



Украина как страна-кандидат на вступление в ЕС является полноправным членом семьи европейских народов с общими ценностями и стремлениями. Мы отдаем наш вклад в мир, безопасность и процветание нашего континента, и наши Вооруженные Силы крепко стоят на защите всей Свободной Европы.

В этом году мы снова утверждаем свою принадлежность к европейскому пространству, где ценность человеческой жизни и демократия являются важнейшими ценностями. Мы не забываем нашу историю и чествуем павших во Второй мировой войне, но мы выбираем сознательно европейские традиции, чтобы помнить и примиряться, а не праздновать победу в советско-российском квазирелигиозном культе.

Мы не просто синхронизируем свой календарь с европейским, мы еще раз утверждаем свою принадлежность к ценностному пространству, где нет места Дню победы в советско-российском квазирелигиозном культе победителей. После Революции Достоинства 2014 года мы начали отходить от советской традиции «победобессия», замещая навязанные традиции на сознательно избранные европейские.

Пусть этот День Европы станет напоминанием о том, что мы вместе можем изменить мир к лучшему, когда сплотимся и действуем вместе. Давайте сохранять наше единство и сотрудничество, чтобы мы могли продолжать строить будущее вместе на основе общих ценностей и идеалов.