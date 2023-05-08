В столице страны-агрессора появились метки в виде красных крестов.
Фото меток опубликовали в телеграм-каналах.
“Сообщают, что на улицах Москвы прямо перед 9 мая якобы появились метки. Теперь оккупантам будет ещё тревожнее”, - подписали фото с метками.
Назначение меток непонятно, но перед победобесием - это вызвало панику у местных жителей. Они боятся, что это могут быть маркеры для ударов с воздуха на 9 мая.
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Напомним, в ночь на 3 мая произошла атака двух беспилотников на Кремль. Россия бездоказательно обвинила в инциденте Украину. Президент Украины Владимир Зеленский опроверг причастность нашей страны к взрыву беспилотника над Кремлем.
По его словам, Украина не атакует ни Путина, ни Москву. А пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров добавил, что перед Украиной в этой войне стоит задача освободить захваченные Россией территории, а не наносить удары по Москве.
Западные эксперты сообщают, что по мнению чиновников Минобороны Великобритании, рф инсценировала этот удар, поскольку имеет для этого гораздо больше мотивов. А вот для Украины такая атака на Кремль не выгодна с военной точки зрения.
Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что воздушная часть парада началась досрочно без желания российской федерации.
Также Politeka писала о том, что Снегирев заявил, что атака на кремль – это спланированная спецоперация российских спецслужб.