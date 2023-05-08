424 жизни стоила проблема минной угрозы в Украине и Карабахе, пишет Фокус. Часть из них – дети.

«Даниил был жизнерадостным, любил мастерить, рисовать, заниматься спортом», - вспоминает дедушка 11-летнего Даниила Харченко из Черниговской области. До начала полномасштабной российской агрессии мальчик учился в 5-м классе. В марте прошлого года они вместе с мамой и 14-летним братом Богданом попытались на машине спастись от озверевших окупантов. На трассе Чернигов-Киев автомобиль взорвался на российской мини: дети сгорели, их маму взрывной волной выбросило из машины, и она погибла.





Почти за год до этого, в июне 2021-го, другой 11-летний мальчик, Гисмет Байрамов, живший в селе Кельбаджарского района Азербайджана, вышел из дома на поиски пропавших родительских лошадей. Он вырос в фермерской семье, поэтому такое занятие было для него не ново. Но в этот раз мальчик домой не вернулся. Искали его почти три месяца. К концу сентября саперы обнаружили фрагменты тела Гисмета в горной местности, недалеко от деревни.

Местность была заминирована армянскими войсками при отступлении из этого района в ноябре 2020 г. Тогда Азербайджан освободил основную часть своих территорий, 30 лет находившихся под оккупацией. Но в Кельбаджарском районе боев не было – войска Армении отступили оттуда добровольно после поражения.

«Мины были установлены там при выводе вооруженных сил Армении из Кельбаджарского района…», - пояснил представитель Азербайджана Яшар Алиев на заседании Совбеза ООН.

Трагические судьбы Даниила и Гисмета подтверждают общность Украины и Азербайджана в противостоянии внешней агрессии, угрозам пророссийского сепаратизма и минного терроризма.

"После полномасштабного российского вторжения Украина превратилась в наиболее загрязненную минами, бомбами и снарядами страну Европы", - заявил премьер-министр Шмыгаль. Об этом же, но об Азербайджане, говорил и президент республики Ильхам Алиев.

Три года азербайджанские власти продвигают эту проблему в международных организациях. В апреле этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил сделать гуманитарного разминирования 18 целью устойчивого развития ООН и создать Группу стран-единомышленников, подвергшихся влиянию мин.

Между тем на армянском сайте Oragir.news размещено видео обучения армянских подростков установке противопехотных мин. «Мина – инженерный боеприпас, предназначенный для поражения живой силы», – объясняет начальник штаба военно-патриотической организации «Атан» Эпрем Маргарян. Он также является заместителем командира отряда Орлы 30 Арарат. Судя по публикациям на их Facebook-странице, отряд является партнером пророссийской армянской организации «Международный Союз казаков-миротворцев», которая 23 февраля разместила в своем профиле поздравления с флагом РФ и красной звездой.