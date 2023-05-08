Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что украинские ИПСО не могут работать на территории рф, поскольку там слишком сильное информационное давление.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Мы не имеем доступа к рядовому россиянину, просто не имеем, вообще. Если мы попытаемся до него что-то донести, это проскользнет в какое-то зерно, оно никуда не распустится и не зародится, потому что этот рядовой россиянин находится под таким информационным давлением, что это все пропадет. Просто пропадет вообще никому не нужное и бесполезное», - объясняет Михаил Шейтельман.

В частности, отмечает гость программы, сколько раз мы пытались обращаться к мобилизованным, от них также было много обращений по разным поводам, но это всегда о том, что путин должен их спасти, что они не хотят умирать, не хотят, чтобы их убивали, но ни слова о том, что они не хотят убивать украинцев.

«Мы не влияем на это. На это Макс Кац (ред. – бывший начальник штаба Навального во время выборов) влияет, пойдут они больше или меньше. На это влияет Макс Кац, пусть он этим и занимается, на это влияют другие российские оппозиционные ютуб-каналы и так далее», - констатирует Михаил Шейтельман.

Это только пример, отмечает эксперт, а там же есть и другие популярные политики, которые Навального финансировали, там есть еще люди, которые занимаются такой работой, и их много. Поэтому, констатирует он, наш вклад там не нужен.

Как сообщала Politeka, Шейтельман рассказал, началось ли уже контрнаступление ВСУ.

Также Politeka писала о том, что Георгий Биркадзе прокомментировал исследование Всемирного банка, согласно которому у нас каждый 4-й находится на грани бедности.