Политолог Андрей Золотарев объяснил, что ситуация с ЮАР и выполнением ордена МКС на арест путина пока не ясна, очевидно, их юристы будут работать над тем, чтобы не выполнять его.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

«Задача кремля – продемонстрировать, что это не так, никакой изоляции нет, и 122 страны, включая в том числе и Китай, не голосовали за резолюцию, в которой российская федерация признается агрессором», - отмечает Андрей Золотарев.

Тем не менее, констатирует он, в сухом остатке имеем то, что даже те страны, которые занимают осторожную позицию по отношению к войне, поддержали резолюцию ООН, даже Бразилия. А Южноафриканская Республика, добавляет эксперт, оказывается на растяжке, то заявляла, что выходит из Римского статута, то опровергает эту информацияю.

По мнению гостя программы, дальше дело будет за юристами, они будут искать какие-то казуистические моменты, чтобы этот орден на арест путина можно было не выполнять. Тем более, добавляет он, был уже такой инцидент с президентом Судана.

«Думаю, путину также было бы важно полететь на открытие атомной электростанции в Турции, которую строят с участием «Росатома», но, тем не менее пришлось общаться по видеосвязи. Может повернуться и также. Но вероятность того, что путина арестуют в Южноафриканской Республике, ничтожно мала», - заключает Андрей Золотарев.

Как сообщала Politeka, Шейтельман заявил, что воздушная часть парада началась досрочно без желания российской федерации.

Также Politeka писала о том, что Снегирев заявил, что атака на кремль – это спланированная спецоперация российских спецслужб.